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В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент

В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент Правительство Аргентины приняло решение снизить налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5%.
Другие страны
28 августа 2024 г. 18:00
В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент

Правительство Аргентины приняло решение снизить налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5%.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аргентинского министра экономики Луиса Капуто.

Речь идет о "налоге ради инклюзивной и солидарной Аргентины" (PAIS). Он был повышен в декабре прошлого года после прихода к власти действующего президента страны Хавьера Милея. Поводом для его увеличения стало намерение увеличить федеральные доходы и закрыть фискальный дефицит.

Снижение уровня налога связано с инфляцией. Такими действиями, по словам министра, правительство Аргентины намерено ускорить ее спад.

По итогам июля инфляция в стране составила 4% против 26% в декабре 2023 года.

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