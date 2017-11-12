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    В Аргентине самолёт при посадке столкнулся с беспилотником

    Мы всегда готовы к возможному столкновению с птицей, но в данном случае удар было гораздо мощнее

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Аргентине самолёт столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Буэнос-Айреса.

    Как передает Report со ссылкой на Todo Noticias, беспилотный летательный аппарат врезался в нос самолёта авиакомпании «Aerolineas Argentinas», когда судно заходило на посадку.

    «Мы всегда готовы к возможному столкновению с птицей, но в данном случае удар было гораздо мощнее, я сразу понял, что это был какой-то твёрдый объект, он оставил краску на носу самолёта», — рассказал командующий рейсом Энрике Луис Сеги.

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