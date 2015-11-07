В Аргентине разбился самолет, два человека погибли

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Небольшой самолет разбился в аргентинской провинции Корриентес на севере страны, двое находившихся на борту пилотов погибли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава авиационного управления провинции Рауль Акино.

Инцидент произошел в пятницу вечером, однако найти обломки удалось только сегодня утром. Самолет упал в труднодоступном месте, для транспортировки тел может понадобиться вертолет.

Самолет принадлежал местной летной школе. Причины крушения выясняются.