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    В Аргентине разбился самолет, два человека погибли

    Самолет, принадлежавший местной летной школе, упал в труднодоступном месте

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Небольшой самолет разбился в аргентинской провинции Корриентес на севере страны, двое находившихся на борту пилотов погибли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава авиационного управления провинции Рауль Акино.

    Инцидент произошел в пятницу вечером, однако найти обломки удалось только  сегодня  утром. Самолет упал в труднодоступном месте, для транспортировки тел может понадобиться вертолет.

    Самолет принадлежал местной летной школе. Причины крушения выясняются.

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