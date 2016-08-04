В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 баллов произошло на севере Аргентины недалеко от границы с Боливией.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:15 по местному времени (18:15 по Баку) в 53 километрах к юго-западу от города Ла-Кьяка. Очаг располагался на глубине 258 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.