В Аргентине проходят парламентские выборы

В Аргентине началось голосование на парламентских выборах.

В Аргентине началось голосование на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По результатам голосования будут обновлены 127 мест в палате депутатов - половина парламента и треть Сената (24 места). На выборах права голоса имеют 34 млн избирателей.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 18:00 по местному времени (15:00 - 01:00 по бакинскому). Первые результаты будут известны около 21:30 по местному времени (4:30, 15 ноября).

Напомним, граждане Аргентины голосуют на фоне тяжелого экономического кризиса, вызванного, в числе прочего, длительной остановкой экономики во время карантина. На предварительных выборах, прошедших в сентябре, правящая коалиция "Фронт для всех" потерпела сокрушительное поражение. Если предварительные результаты выборов будут подтверждены сегодня, то правящая коалиция потеряет большинство в парламенте.