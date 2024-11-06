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В Аргентине под руинами обрушившегося отеля нашли тела четырех человек

В Аргентине под руинами обрушившегося отеля нашли тела четырех человек Аргентинские спасатели за неделю поисков обнаружили тела четырех человек на месте обрушения 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 00:31
В Аргентине под руинами обрушившегося отеля нашли тела четырех человек

Аргентинские спасатели за неделю поисков обнаружили тела четырех человек на месте обрушения 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, пропавшими без вести числятся еще четыре человека. Разбор завалов продолжается.

Отмечается, что жертвами происшествия стали бывшая хозяйка отеля и ее племянник, помогавшие новым владельцам с ремонтом, а также строитель и турист, живший в соседнем здании, которое пострадало при обрушении.

Напомним, что отель, в котором проходил масштабный ремонт, обрушился ночью 29 октября. За два месяца до этого власти города обязали владельцев гостиницы остановить работы по обновлению здания, которые не были согласованы.

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