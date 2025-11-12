Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктов
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 11:40
Лидеры движения Gen-Z, возглавившего масштабные протесты в Непале 8-9 сентября против коррупции и запрета соцсетей, вручили правительству страны для подписания проект соглашения из девяти пунктов, предусматривающий проведение политических и экономических реформ.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.
В преддверии намеченных на март следующего года парламентских выборов представители движения потребовали тщательного расследования активов и источников финансирования политических партий, национализации незаконно приобретенных средств и прозрачности расходов партий в данный период.
Последние новости
12:14
Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 годаМилли Меджлис
12:08
В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 годуЗдоровье
12:02
Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АРВнутренняя политика
11:58
Израиль открыл КПП "Зиким" для доставки гуманитарной помощи на север ГазыДругие страны
11:49
Депутат Верховной Рады: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человекДругие страны
11:40
Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктовДругие страны
11:35
Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с АзербайджаномИнфраструктура
11:29
В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажировИнфраструктура
11:22