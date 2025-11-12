Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктов

Лидеры движения Gen-Z, возглавившего масштабные протесты в Непале 8-9 сентября против коррупции и запрета соцсетей, вручили правительству страны для подписания проект соглашения из девяти пунктов, предусматривающий проведение политических и экономических реформ.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

В преддверии намеченных на март следующего года парламентских выборов представители движения потребовали тщательного расследования активов и источников финансирования политических партий, национализации незаконно приобретенных средств и прозрачности расходов партий в данный период.