В Аргентине изъяли 82 тыс. ампул фентанила из-за смерти 173 пациентов

Аргентинская полиция изъяла более 82 тыс. ампул фентанила в рамках расследования смерти 173 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

Изъятия прошли в четырех провинциях Аргентины: Буэнос-Айрес, Формоса, Кордова и Санта-Фе. Все ампулы относятся к партиям, которые, как выяснили органы правосудия, оказались загрязнены бактериями перед поставкой в больницы.

Расследование началось несколько месяцев назад, когда власти обратили внимание на подозрительную смерть 58 пациентов больниц, которым давали один и тот же опиоидный анальгетик. Постепенно число смертей, которые могли быть связаны с использованием загрязненного фентанила, возросло до 173. Ситуация осложнялась тем, что власти не смогли сразу отследить все ампулы, относящиеся к загрязненным партиям.

В рамках расследования был задержан Ариэль Гарсия Фурфаро - владелец фармацевтической компании HLB Pharma, поставившей некачественное лекарство. Всего обвинения предъявлены 14 лицам.