В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали

Как минимум один человек погиб, 35 пострадали из-за внезапно образовавшихся больших волн в курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, 29-летний мужчина погиб от удара о камни, когда его унесла вода. Как сообщает телеканал, один человек был госпитализирован с инфарктом, остальные пострадавшие получили легкие травмы.