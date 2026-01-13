Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 08:15
    В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали

    Как минимум один человек погиб, 35 пострадали из-за внезапно образовавшихся больших волн в курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

    По его данным, 29-летний мужчина погиб от удара о камни, когда его унесла вода. Как сообщает телеканал, один человек был госпитализирован с инфарктом, остальные пострадавшие получили легкие травмы.

    Argentinada güclü dalğalar nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Лента новостей