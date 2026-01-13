В Аргентине из-за мощных волн погиб человек, десятки пострадали
Другие страны
- 13 января, 2026
- 08:15
Как минимум один человек погиб, 35 пострадали из-за внезапно образовавшихся больших волн в курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.
По его данным, 29-летний мужчина погиб от удара о камни, когда его унесла вода. Как сообщает телеканал, один человек был госпитализирован с инфарктом, остальные пострадавшие получили легкие травмы.
