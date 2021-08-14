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В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал

В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал Федеральная прокуратура Аргентины запросила лист посещений президентской резиденции после публикации фото, где глава государства Альберто Фернандес и первая леди принимают гостей во время карантина.
Другие страны
14 августа 2021 г. 05:58
В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал

Федеральная прокуратура Аргентины запросила лист посещений президентской резиденции после публикации фото, где глава государства Альберто Фернандес и первая леди принимают гостей во время карантина.

Как передает Report, об этом сообщили источники РИА Новости в судебных кругах.

"Прокурор запросил список людей, которые входили и выходили из президентской резиденции", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней в разных аргентинских СМИ были опубликованы фото празднования дня рождения первой леди страны, на которых запечатлены 12 человек за столом. Они без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Телеканал TN ранее сообщил, что снимки были сделаны в президентской резиденции в июле прошлого года, когда в стране были запрещены какие-либо встречи и действовал жесткий карантин.

Глава кабинета министров страны Сантьяго Кафьеро в интервью Radio 10 назвал произошедшее ошибкой. Сам Фернандес пока не высказался по данному вопросу.

Депутаты от оппозиции уже заявили о том, что намерены требовать импичмента президента.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada həyat yoldaşına ad günü keçirən prezidentin fotoları qalmaqal yaradıb - FOTO

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