В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал

Федеральная прокуратура Аргентины запросила лист посещений президентской резиденции после публикации фото, где глава государства Альберто Фернандес и первая леди принимают гостей во время карантина.
"Прокурор запросил список людей, которые входили и выходили из президентской резиденции", - сказал собеседник агентства.
В последние несколько дней в разных аргентинских СМИ были опубликованы фото празднования дня рождения первой леди страны, на которых запечатлены 12 человек за столом. Они без масок и не соблюдают социальную дистанцию.
Телеканал TN ранее сообщил, что снимки были сделаны в президентской резиденции в июле прошлого года, когда в стране были запрещены какие-либо встречи и действовал жесткий карантин.
Глава кабинета министров страны Сантьяго Кафьеро в интервью Radio 10 назвал произошедшее ошибкой. Сам Фернандес пока не высказался по данному вопросу.
Депутаты от оппозиции уже заявили о том, что намерены требовать импичмента президента.