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В Анголе подписали соглашение по развитию коридора вглубь Африки

В Анголе подписали соглашение по развитию коридора вглубь Африки Власти Анголы подписали соглашение по развитию транспортного коридора от порта Лобиту вглубь Африканского континента.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 18:07
В Анголе подписали соглашение по развитию коридора вглубь Африки

Власти Анголы подписали соглашение по развитию транспортного коридора от порта Лобиту вглубь Африканского континента.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По результатам переговоров французская компания AGL Ports and Terminals берет порт в концессию, обязуясь инвестировать 110 млн долларов в модернизацию инфраструктуры и превращение его в современную многофункциональную транспортную платформу с контейнерными терминалами.

Порт Лобиту, второй по величине в Анголе, способен стать удобными воротами для транспортировки грузов не только для 35 млн человек, населяющих эту страну, но и для соседних государств, лишенных выхода к океану. Это, прежде всего, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Замбия.

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