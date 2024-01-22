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В Великобритании начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки

В Великобритании начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки Новая кампания вакцинации против кори стартовала в Англии после крупнейшей с 1990-х годов вспышки заболевания в одном из регионов.
Другие страны
22 января 2024 г. 20:00
В Великобритании начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки

Новая кампания вакцинации против кори стартовала в Великобритании после крупнейшей с 1990-х годов вспышки заболевания в одном из регионов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на английскую службу здравоохранения (NHS England).

Ранее сообщалось, что самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске новых вспышек из-за низкого охвата населения иммунизацией.

"Миллионы родителей и опекунов призываются записать своих детей на пропущенную вакцинацию против кори, паротита и краснухи (MMR) в рамках нового масштабного стремления NHS защитить детей от серьезного недомогания, поскольку случаи кори продолжают расти по всей стране", - говорится в документе.

Отмечается, что данная кампания будет направлена на тех людей, которые ранее пропустили вакцинацию или не успели получить одну из двух доз прививки.

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Версия на английском языке NHS launches catch up campaign for missed MMR vaccines in UK

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