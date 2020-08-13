О нас
Report Georgia

В Андалусии подтвердили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

В Андалусии подтвердили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила Департамент здравоохранения испанской Андалусии подтвердил, что у 11 человек был выявлен вирус лихорадки Западного Нила.
Другие страны
13 августа 2020 г. 20:20
В Андалусии подтвердили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Департамент здравоохранения испанской Андалусии подтвердил, что у 11 человек был выявлен вирус лихорадки Западного Нила.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета ABC.

Власти региона передавали о выявлении 19 случаев вирусного менингоэнцефалита в провинции Севилья. У 11 из них подтвердился диагноз лихорадки Западного Нила. Семь человек были помещены в отделение интенсивной терапии. Заболевание, вероятно, связано с укусами комаров.

Сейчас правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
8 августа 2020 г. 11:53
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
11 августа 2020 г. 16:41

Последние новости

21:22
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 245 тыс. В регионе
21:14
США запретили большинство чартерных рейсов на Кубу Инфраструктура
20:45
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду Здоровье
20:28
Государство выводит новостройки из тени Инфраструктура
20:20
В Андалусии подтвердили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила Другие страны
20:01
"Сабаиль" расстался с Александром Рыбкой Футбол
19:42
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений Другие страны
19:17
Джанни Де Бьязи наблюдал за ходом тренировки "Нефтчи" Футбол
18:58
Названы главные мифы о здоровом питании Это интересно
18:38
Убивший сына отец предстанет перед судом Происшествия
18:20
Полиция провела рейд в Огузе  Происшествия
18:05
Число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 500 человек Здоровье
17:52
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послом Грузии в Азербайджане  Внешняя политика
17:42
В Азербайджане 91 новый случай заражения коронавирусом Здоровье
17:30
"Газпром" сократил экспорт газа в Европу на 18% Энергетика
Вся новостная лента