    В Амурской области РФ объявлен трехдневный траур после крушения вертолета

    21 февраля, 2026
    • 11:07
    В Амурской области РФ объявлен трехдневный траур после крушения вертолета

    В Амурской области России объявлен трехдневный траур в связи с гибелью трех человек при крушении вертолета.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию округа.

    Сообщается, что обнаружено место падения вертолета, пропавшего накануне. На месте крушения найдены тела трех погибших.

    Напомним, что 20 февраля в Амурской области пропал частный вертолет Robinson R44, следовавший с лесозаготовительной деляны (130 км от села Амаранка) в село Ромны. На борту находились следователь и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Воздушное судно принадлежало частному лицу и вылетело в Ромны вечером 19 февраля.

    Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

    Лента новостей