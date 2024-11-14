В Амстердаме задержали 281 участника пропалестинской демонстрации

Сотрудники полиции задержали 281 человека, принявшего участие в несогласованной пропалестинской демонстрации на площади Дам в центре Амстердама.

Сотрудники полиции задержали 281 человека, принявшего участие в несогласованной пропалестинской демонстрации на площади Дам в центре Амстердама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что группа демонстрантов собралась на площади около 18:00 по местному времени. Полиция прибыла на место и несколько раз просила протестующих покинуть центр города в связи с запретом на демонстрации, введенным ранее властями Амстердама. Тем не менее более 200 человек не подчинились требованиям правоохранителей и остались на площади Дам.

Как уточнили в полиции королевства, 265 человек задержали за нарушение запрета на проведение акций протеста. Еще восьмерых активистов - за "ношение предметов, использование которых потенциально могло привести к нарушению общественного порядка или телесным повреждениям".

Кроме того, четыре демонстранта были задержаны за применение насилия, вандализм, хулиганство и неподчинение требованиям полиции.