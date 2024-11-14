О нас

В Амстердаме задержали 281 участника пропалестинской демонстрации

В Амстердаме задержали 281 участника пропалестинской демонстрации Сотрудники полиции задержали 281 человека, принявшего участие в несогласованной пропалестинской демонстрации на площади Дам в центре Амстердама.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 10:39
В Амстердаме задержали 281 участника пропалестинской демонстрации

Сотрудники полиции задержали 281 человека, принявшего участие в несогласованной пропалестинской демонстрации на площади Дам в центре Амстердама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что группа демонстрантов собралась на площади около 18:00 по местному времени. Полиция прибыла на место и несколько раз просила протестующих покинуть центр города в связи с запретом на демонстрации, введенным ранее властями Амстердама. Тем не менее более 200 человек не подчинились требованиям правоохранителей и остались на площади Дам.

Как уточнили в полиции королевства, 265 человек задержали за нарушение запрета на проведение акций протеста. Еще восьмерых активистов - за "ношение предметов, использование которых потенциально могло привести к нарушению общественного порядка или телесным повреждениям".

Кроме того, четыре демонстранта были задержаны за применение насилия, вандализм, хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi