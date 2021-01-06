В Америке неизвестные угрожают влететь на самолете в Капитолий

Сразу несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали в понедельник, 4 января пугающую аудиозапись на частотах, выделенных только для авиации

Сразу несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали в понедельник, 4 января пугающую аудиозапись на частотах, выделенных только для авиации.

Как передает Report, по сообщению CBS News, неизвестный в эфире транслировал фразу: "В среду мы направляем самолет в Капитолий. Сулеймани будет отомщен".

Касем Сулеймани – иранский генерал, погибший 3 января прошлого года в результате удара американского беспилотника, который был нанесен по приказу Дональда Трампа. Аудиозапись была распространена в годовщину смерти Сулеймани, за которую иранские власти давно обещали отомстить. Кроме того, 6 января конгресс США должен утвердить итоги президентских выборов.

Правительство не считает, что предупреждение об атаке заслуживает серьезного внимания. Инцидент расследуется, но только лишь как нарушение авиационных частот. А вот эксперты заявили, что вещание постороннего лица на этих частотах вызывает серьезное беспокойство.

5 января авиадиспетчерам было отправлено сообщение с напоминанием о том, что о любой угрозе или отклонении самолетов от траектории полета следует сообщать незамедлительно.

ФБР от комментариев воздержалось, но заявило, что серьезно относится к любой информации, несущей угрозу общественной безопасности. Федеральное управление гражданской авиации находится в постоянном контакте с правоохранительными органами.