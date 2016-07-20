В американском штате Канзас застрелили полицейского

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции американского Канзас-Сити (штат Канзас) скончался в одной из больниц города от полученных им во вторник огнестрельных ранений.

Как передает Report, об этом сообщили официальные представители мэрии.

По данным полицейского управления, страж порядка, которого звали Роберт Мелтон, прибыл в северо-восточный район города после того, как поступила информация о стрельбе.

Он попытался задержать подозреваемого, однако тот открыл огонь.

Полицейский был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь.