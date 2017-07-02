В американском Арканзасе закроют ночной клуб, в котором произошла стрельба

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Клуб американского города Литл-Рок в штате Арканзас, где ранее во время стрельбы пострадали 28 человек, будет закрыт.

Как передает Report, об этом заявил мэр города Марк Стодола.

"Мы собираемся закрыть это место, это точно", - сказал мэр во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC News. По словам мэра, клуб уже лишен лицензии, и вскоре локация перейдет в ведение администрации города.

Стрельба в клубе Power Lounge произошла в ночь на субботу. Полиция считает, что произошедшее стало результатом перепалки и не связывает его с терроризмом.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 28 человек, один человек находится критическом состоянии.