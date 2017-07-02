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    В американском Арканзасе закроют ночной клуб, в котором произошла стрельба

    Мы собираемся закрыть это место, это точно, - сказал мэр во время пресс-конференции© Wect.com

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Клуб американского города Литл-Рок в штате Арканзас, где ранее во время стрельбы пострадали 28 человек, будет закрыт.

    Как передает Report, об этом заявил мэр города Марк Стодола.

    "Мы собираемся закрыть это место, это точно", - сказал мэр во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC News. По словам мэра, клуб уже лишен лицензии, и вскоре локация перейдет в ведение администрации города.

    Стрельба в клубе Power Lounge произошла в ночь на субботу. Полиция считает, что произошедшее стало результатом перепалки и не связывает его с терроризмом.

    По последним данным, в результате инцидента пострадали 28 человек, один человек находится критическом состоянии.

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