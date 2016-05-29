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    В Алжире произошло землетрясение

    Очаг залегал на глубине 11,9 километра

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье на севере Алжира неподалеку от столицы страны города Алжир. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки были зафиксированы в 00.54 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах к юго-западу от города Аль-Ахдария и в 56 километрах к юго-востоку от алжирской столицы. 

    Очаг залегал на глубине 11,9 километра.

    О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.



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