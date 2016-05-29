В Алжире произошло землетрясение

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье на севере Алжира неподалеку от столицы страны города Алжир.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 00.54 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах к юго-западу от города Аль-Ахдария и в 56 километрах к юго-востоку от алжирской столицы.

Очаг залегал на глубине 11,9 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.





