В Алжире произошло землетрясение

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье на севере Алжира неподалеку от столицы страны города Алжир.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 00.54 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах к юго-западу от города Аль-Ахдария и в 56 километрах к юго-востоку от алжирской столицы.
Очаг залегал на глубине 11,9 километра.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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