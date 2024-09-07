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В Алжире проходит голосование на досрочных президентских выборах

В Алжире проходит голосование на досрочных президентских выборах Голосование на досрочных выборах главы государства началось утром в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР).
Другие страны
7 сентября 2024 г. 13:43
В Алжире проходит голосование на досрочных президентских выборах

Голосование на досрочных выборах главы государства началось утром в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает алжирское национальное радио.

На высший государственный пост претендуют три кандидата: Юсеф Аушиш от "Фронта социалистических сил", Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" и действующий президент Абдельмаджид Теббун, выдвинувшийся в качестве независимого кандидата.

Глава государства избирается всеобщим голосованием. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов избирателей. Если ни одному из претендентов не удастся преодолеть этот барьер, через две недели проводится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель получит президентский мандат сроком на пять лет.

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