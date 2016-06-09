​В Алеппо в результате обстрелов террористами погибли 23 и ранены 47 жителей

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Сирии отбивают атаки "Джебхат ан-Нусры" на северо-восточных, северо-западных и юго-западных окраинах города Алеппо.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в среду вечером информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

Согласно данным, обстрелы носят неизбирательный характер, целями террористов являются не только позиции правительственных войск, но и жилые кварталы. Отмечается, что в результате обстрелов погибли 23 и ранены 47 мирных жителей. Военизированное формирование "Джебхат ан-Нусры" численностью более 160 боевиков пересекло турецко-сирийскую границу на севере провинции Идлиб с целью усиления групп террористов, действующих в районе Алеппо.