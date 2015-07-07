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    ​В Алеппо при взрыве смертника погибли 25 человек

    Множество человек получили ранения разной степени тяжести

    Баку. 7 Июля. REPORT.AZ/ В результате подрыва боевика группировки «Джебхат ан-Нусра» на посту вооруженных сил Сирии в городе Алеппо погибли не менее 25 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что погибшие — военнослужащие и представители союзных сил сирийской армии. Множество человек получили ранения разной степени тяжести.

    Источники отмечают, что вооруженные силы Сирии предотвратили попытку террористических группировок захватить город.

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