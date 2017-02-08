В Алеппо под обстрелом погиб сотрудник общества Красного Полумесяца

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП) попали под обстрел в районе Аль-Хамадания на севере Алеппо. В результате инцидента семеро из них пострадали, один погиб.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в организации.

"Международный комитет Красного Креста и СОКП осуждают атаку на персонал СОКП на севере Алеппо и напоминают о долге каждого уважать сотрудников гуманитарных организаций. Они не должны быть мишенью", - говорится в заявлении.

Отмечается, что также погибли двое мирных жителей, которые пришли получать помощь от сотрудников гуманитарных организаций.

Агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ добавляет, что в среду два человека погибли в этом районе в результате обстрела боевиков.