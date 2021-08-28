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В Алабаме закончились места для тел погибших из-за COVID-19

В Алабаме закончились места для тел погибших из-за COVID-19 В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает Report со ссылкой на CNN.
Другие страны
28 августа 2021 г. 14:00
В Алабаме закончились места для тел погибших из-за COVID-19

В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает Report со ссылкой на CNN.

"Обычно они проводятся в случае массового несчастного случая, например, когда одновременно появляется большое количество тел. На самом деле это тяжелая ситуация, которая сейчас имеет место в больницах Алабамы", — заявил доктор Cкотт Харрис из Университета Джона Хопкинса.

По его словам, в США на данный момент очень тяжелая ситуация с коронавирусом — за последнюю неделю смертность выросла в 14 штатах на 50%, а еще в 28 штатах количество смертей увеличилось на 10%.

"У нас настолько много умирающих людей, что негде разместить эти тела. Мы действительно находимся в кризисной ситуации", — добавил Харрис.

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Версия на азербайджанском языке Alabamada COVID-19-dan ölənlərin meyitlərinin saxlanması üçün yer qalmayıb

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