В Алабаме закончились места для тел погибших из-за COVID-19

В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает Report со ссылкой на CNN.

"Обычно они проводятся в случае массового несчастного случая, например, когда одновременно появляется большое количество тел. На самом деле это тяжелая ситуация, которая сейчас имеет место в больницах Алабамы", — заявил доктор Cкотт Харрис из Университета Джона Хопкинса.

По его словам, в США на данный момент очень тяжелая ситуация с коронавирусом — за последнюю неделю смертность выросла в 14 штатах на 50%, а еще в 28 штатах количество смертей увеличилось на 10%.

"У нас настолько много умирающих людей, что негде разместить эти тела. Мы действительно находимся в кризисной ситуации", — добавил Харрис.