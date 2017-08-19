 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Альканаре под завалами обнаружили второе тело

    Ведется экспертиза

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция Каталонии обнаружила останки второго погибшего под завалами дома в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), где в четверг прогремел взрыв.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом правоохранители сообщили в пятницу в своем Twitter. 

    Ранее сообщалось об одном погибшем.

    "Обнаружены останки в доме в Альканаре, ведется экспертиза", - говорится в сообщении.

    В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi