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    В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства - ФОТО

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Женщины индийского штата Керала выстроились «живой стеной» длиной 620 км, требуя равенства.

    Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

    Отмечается, что в акции приняли участие от 3 до 5 млн женщин.

    Демонстрантки выстроились в цепь, взявшись за руки, вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. Среди участниц акции были известные в стране политические и общественные активистки.

    По имеющимся данным, поводом для акции послужил скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппана. Ранее Верховный суд снял данный запрет, который действовал долгое время, однако по факту женщины всё ещё не могут получить полноценный доступ в храм.

    Ранее в Индии женщина родила в возрасте 65 лет.

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