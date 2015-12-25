​В Африке самолет врезался в здание, погибли 7 человек - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в четверг в результате аварии грузового самолета в Демократической Республике Конго. Трагический инцидент произошел в аэропорту города Мбуджи-Майи.

Как передает Report, об этом сообщил AFP Нгойи Касанджи, губернатор провинции Восточное Касаи.

Самолет А320 авиакомпании Air Service при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здания, стоящие рядом с аэропортом. Семь человек, находившиеся в этих домах, погибли.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с тормозами. Одной из причин аварии мог также стать проливной дождь, который шел во время инцидента.