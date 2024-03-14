В Африке остановили заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен

Рост цен на какао-бобы привел к приостановке работы ряда крупнейших заводов по их переработке в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются мировыми лидерами по их производству.

Рост цен на какао-бобы привел к приостановке работы ряда крупнейших заводов по их переработке в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются мировыми лидерами по их производству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Высокие цены стали запретительными для многих производителей шоколада, отмечает оно. Создается опасность остановки в Кот-д'Ивуаре мощностей, на которых производится почти половина объема всего какао в мире.

Рост цен на какао-бобы уже превысил в 2024 году 50%. Так, в начале марта был установлен исторический максимум биржевой стоимости какао-бобов - $7 тыс. за тонну. Специалисты считают, что ситуация, которая сложилась в Африке, приведет к дальнейшему росту цен на шоколад и целые группы кондитерских изделий. На Кот-д'Ивуар и Гану приходится почти 60% мирового производства какао-бобов.

Согласно подсчетам Международной организации по какао со штаб-квартирой в Абиджане (Кот-д'Ивуар), в текущем аграрном году (2023-2024 годв) мировое производство какао-бобов снизится на 11%, до 4,45 млн тонн по сравнению с предыдущим. Таким образом, третий год подряд мировой рынок какао-бобов будет дефицитным, отмечает она. Дефицит какао-бобов на мировом рынке в текущем году составит к сентябрю 375 тыс. тонн по сравнению с 74 тыс. годом ранее.

Причиной дальнейшего падения объемов мирового производства какао-бобов стала потеря части урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. Сокращение вызвано как климатическими условиями, так и заболеваниями деревьев. Согласно оценкам, объем урожая какао-бобов составит в Кот-д'Ивуаре 1,8 млн тонн по сравнению с 2,24 млн годом ранее. Для Ганы эти цифры составляют 580 тыс. тонн какао-бобов по сравнению с 654 тыс.