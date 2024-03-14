В Африке остановили заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен

Рост цен на какао-бобы привел к приостановке работы ряда крупнейших заводов по их переработке в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются мировыми лидерами по их производству.
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Высокие цены стали запретительными для многих производителей шоколада, отмечает оно. Создается опасность остановки в Кот-д'Ивуаре мощностей, на которых производится почти половина объема всего какао в мире.
Рост цен на какао-бобы уже превысил в 2024 году 50%. Так, в начале марта был установлен исторический максимум биржевой стоимости какао-бобов - $7 тыс. за тонну. Специалисты считают, что ситуация, которая сложилась в Африке, приведет к дальнейшему росту цен на шоколад и целые группы кондитерских изделий. На Кот-д'Ивуар и Гану приходится почти 60% мирового производства какао-бобов.
Согласно подсчетам Международной организации по какао со штаб-квартирой в Абиджане (Кот-д'Ивуар), в текущем аграрном году (2023-2024 годв) мировое производство какао-бобов снизится на 11%, до 4,45 млн тонн по сравнению с предыдущим. Таким образом, третий год подряд мировой рынок какао-бобов будет дефицитным, отмечает она. Дефицит какао-бобов на мировом рынке в текущем году составит к сентябрю 375 тыс. тонн по сравнению с 74 тыс. годом ранее.
Причиной дальнейшего падения объемов мирового производства какао-бобов стала потеря части урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. Сокращение вызвано как климатическими условиями, так и заболеваниями деревьев. Согласно оценкам, объем урожая какао-бобов составит в Кот-д'Ивуаре 1,8 млн тонн по сравнению с 2,24 млн годом ранее. Для Ганы эти цифры составляют 580 тыс. тонн какао-бобов по сравнению с 654 тыс.