В Африке число заразившихся COVID-19 превысило 330 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 330 тысяч, более 8 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 332 820, скончались 8733 человек с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (111 796) и Египте (58 141). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2365), ЮАР (2205) и Алжире (869).