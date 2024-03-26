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В Афинах в результате нападения на школу ранены ученик и директор

В Афинах в результате нападения на школу ранены ученик и директор Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом.
Другие страны
26 марта 2024 г. 13:28
В Афинах в результате нападения на школу ранены ученик и директор

Нападение на школу произошло в афинском районе Патисия, 19-летний молодой человек ранил ученика и директора молотком и ножом.

Как передает Report, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

"Серьезный инцидент произошел сегодня вскоре после 8.00 в средней школе в районе Патисия. По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот", - сообщил телеканал.

Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Полиция арестовала нападавшего. По предварительным данным, он якобы совершил нападение на школьника, ударившего его брата.

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