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В Афинах семерых человек арестовали за поджоги синагоги, магазина и отеля

В Афинах семерых человек арестовали за поджоги синагоги, магазина и отеля Семь человек арестованы на основании соответствующих ордеров Антитеррористической службой Греции за их причастность к двум различным случаям поджогов, которые произошли в центре Афин 15 мая текущего года в магазине и гостинице и 18 июня - в синагоге.
Другие страны
4 июля 2024 г. 19:54
В Афинах семерых человек арестовали за поджоги синагоги, магазина и отеля

Семь человек арестованы на основании соответствующих ордеров Антитеррористической службой Греции за их причастность к двум различным случаям поджогов, которые произошли в центре Афин 15 мая текущего года в магазине и гостинице и 18 июня - в синагоге.

Как передает Report, об этом сообщила газета Naftemporiki.gr.

Следствие установило, что утром 15 мая два иностранца 46 и 36 лет соответственно, а также 25-летняя гречанка вместе с сообщником - 44-летним иностранцем подожгли с помощью самодельного зажигательного механизма здание в центре Афин, где расположены магазин медицинских товаров и гостиница.

Согласно информации, 18 июня 44-летний грек и 26-летний иностранец подъехали на украденном мотоцикле к главному входу здания в центре города Афины, где находится синагога, и бросили в него легковоспламеняющиеся материалы, устроив пожар. Соучастником по этому делу проходит еще один 30-летний иностранец, сообщает портал.

По данным, арестованным инкриминируются поджоги с расистскими намерениями, которые могли бы повлечь опасность для человека, изготовление и хранение зажигательных устройств, причинение ущерба, кражи и незаконное владение пневматическим оружием.

Задержанные были доставлены в прокуратуру, а доказательства, изъятые в ходе обысков в домах, были отправлены в управление уголовных расследований для лабораторного исследования, заявили в службе.

По данным полиции, пятеро арестованных заключены под стражу, двое отпущены на свободу с жесткими ограничительными условиями.

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