В Афинах произошли столкновения между полицейскими и анархистами

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Столкновения между спецназом полиции и анархистами происходят вокруг Политехнического университета в районе Экзархиа в центре Афин.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Полиция окружила Политех, где находятся около 100 человек из анархистских группировок. Они забрасывают полицейских "коктейлями Молотова", файерами, камнями.

Анархисты установили перед входом в университет мусорные баки и подожгли их, бросают с территории университета бутылки с зажигательной смесью.

Полиция применяет в большом количестве слезоточивый газ и химические вещества, поэтому в районе удушливая атмосфера, сообщает сайт.

Интернет-издание "Нафтемпорики" пишет, что группа примерно из 50 человек с камнями движется на помощь анархистам.

Автомобильное движение в районе перекрыто.

Университеты в Греции пользуются широкой автономией, вход полиции на их территорию запрещен, чем зачастую пользуются и анархисты, и правонарушители.

В афинском районе Экзархиа расположены многочисленные организации анархистов.