В Афинах полиция применила слезоточивый газ для разгона студентов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Афинах полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против протестующих студентов, чтобы помешать им войти в закрытое здание Политехнического института, где планировалось общее собрание студенческих профсоюзов. Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

Напряженность в столице Греции усиливается в преддверии очередной годовщины восстания 1973 года против военной хунты, центром которого стал Политехнический институт.

Утром студенты собрались возле юридического факультета Афинского университета и попытались войти в здание. Там произошла стычка со спецподразделениями полиции, которые попытались отогнать протестующих. При этом двое студентов получили тяжелые ранения головы.

Вечером на демонстрацию снова вышли протестующие студенты, возмущенные в том числе и полицейским насилием в ходе утреннего инцидента. Группа демонстрантов принялась бросать камни в полицейские отряды, которые ответили использованием шумовых гранат. Спустя короткое время, после того, как демонстранты прошли вблизи здания парламента, начался второй раунд столкновений, на этот раз за пределами Политехнического института. В здание, заблокированное полицией, попытались войти почти 200 студентов.

Руководители ряда учебных заведений закрыли доступ в корпуса и попросили полицию охранять здания, чтобы избежать «сидячих забастовок» в ходе очередной годовщины восстания. Кроме того, студенты протестуют против решения новоизбранного декана Афинского университета Теодороса Форцакиса привлечь частных охранников для обеспечения безопасности в университетских зданиях.

Уличные бои стали предметом дискуссий в парламенте. Представитель главной оппозиционной силы – леворадикальной коалиции СИРИЗА Панос Скурлетис подверг критике политику правительства, направленную, по его мнению, против студентов.