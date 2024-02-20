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В Афинах фермеры на тракторах протестуют у греческого парламента

В Афинах фермеры на тракторах протестуют у греческого парламента Греческие фермеры во вторник провели акцию протеста перед зданием парламента страны в Афинах,
Другие страны
20 февраля 2024 г. 22:43
В Афинах фермеры на тракторах протестуют у греческого парламента

Греческие фермеры во вторник провели акцию протеста перед зданием парламента страны в Афинах,

Как передает Report, об этом сообщают европейские СМИ.

Многие из них приехали на тракторах. Во время движения по дорогам столицы они сигналили и приветствовали прохожих.

Фермеры в Греции выражают недовольство возросшими расходами на сельскохозяйственную деятельность, конкуренцией со стороны импортных товаров и последствиями для урожая от наводнений.

В течение нескольких недель представители профсоюзов, объединяющих сельскохозяйственных работников, ведут переговоры с премьером страны Кириакосом Мицотакисом. Однако пока ни о каких мерах поддержки объявлено не было.

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