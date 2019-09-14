В Афинах анархисты напали на полицейских

Анархисты забросали в субботу в центре Афин полицейских бутылками с зажигательной смесью и другими предметами, пострадавших нет, после стычки задержаны 16 человек. Как сообщает Report, такие данные полиции привела в субботу газета Naftemporiki.

По ее словам, примерно 50 человек с черными платками на лицах напали днем на подразделение полицейского спецназа в центральном районе Эксархия.

Как сообщили в полиции, эти лица бросили в полицейских десятки бутылок с зажигательной смесью, камни и другие предметы. Стражи порядка разогнали нападавших, в результате стычки никто не пострадал. Полицейские задержали 16 человек.