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    В афганском Газни погибли 14 полицейских, ранены 25 силовиков

    Талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности и два мирных жителя погибли в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан" с правительственными силами Афганистана в городе Газни, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Отметим, что местные СМИ сообщают, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции.

    Также в результате ожесточенных боев ранения получили 25 силовиков и 15 мирных жителей.

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