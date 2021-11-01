В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались талибам

По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Нангархар сдались афганским властям.

По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Нангархар сдались афганским властям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении губернатора.

"При посредничестве племенных лидеров двух районов провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана" - ред.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", - гласит заявление главы провинции.

По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.