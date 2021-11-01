О нас
Report Georgia
Аудио новости

В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались талибам

В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались талибам По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Нангархар сдались афганским властям.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 08:08
В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались талибам

По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Нангархар сдались афганским властям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении губернатора.

"При посредничестве племенных лидеров двух районов провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана" - ред.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", - гласит заявление главы провинции.

По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Taliban” İŞİD-in 65 üzvünü əfv edib

Самое важное

Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
30 октября 2021 г. 15:32
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi