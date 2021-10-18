В Афганистане заработала комиссия по вычистке коррупционеров из "Талибана"

Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов и групп "Талибана" от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране", - написал представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.

Ранее представитель МВД Кари Саид Хости сообщил, что временное правительство Афганистана, назначенное "Талибаном", создает комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных и недостойных лиц. В заявлении отмечалось, что речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения.

Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.