В Афганистане за сутки ликвидировано 15 боевиков

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали 15 боевиков в ходе специальных антитеррористических операций за последние сутки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Операции проводились в провинциях Нангархар, Кундуз, Сари-Пуль, Логар и Газни, в результате 15 вооруженных боевиков были уничтожены и один получил ранения", - говорится на сайте министерства внутренних дел страны.

В антитеррористических операциях принимали участие сотрудники полиции Афганистана совместно с солдатами афганской армии и Национальным директоратом безопасности (NDS). Во время спецопераций также было изъято вооружение.