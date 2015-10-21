​В Афганистане за ночь ликвидированы 15 боевиков движения "Талибан"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности Афганистана в ночь на среду ликвидировали по меньшей мере 15 боевиков движения "Талибан". Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", в ходе военной операции погибли шесть силовиков.

Военная операция проходила в недавно захваченном талибами уездном центре Гуриан в провинции Герат на западе Афганистана. Боевики подожгли несколько зданий городской администрации и силовых служб, после чего отступил к внешним границам округа, граничащего с Ираном.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

В конце сентября боевики "Талибана" захватили североафганский город Кундуз, насчитывавший в мирное время более 300 тыс. жителей, а ныне ведут атаки на город Газни, административный центр одноименной провинции к юго-западу от столицы страны Кабула.