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    ​В Афганистане за ночь ликвидированы 15 боевиков движения "Талибан"

    В ходе операции погибли шесть силовиков

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности Афганистана в ночь на среду ликвидировали по меньшей мере 15 боевиков движения "Талибан". Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", в ходе военной операции погибли шесть силовиков.

    Военная операция проходила в недавно захваченном талибами уездном центре Гуриан в провинции Герат на западе Афганистана. Боевики подожгли несколько зданий городской администрации и силовых служб, после чего отступил к внешним границам округа, граничащего с Ираном.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

    В конце сентября боевики "Талибана" захватили североафганский город Кундуз, насчитывавший в мирное время более 300 тыс. жителей, а ныне ведут атаки на город Газни, административный центр одноименной провинции к юго-западу от столицы страны Кабула.

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