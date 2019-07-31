В Афганистане в результате взрыва погибли более 30 человек

В Афганистане в результате взрыва погибли более 30 человек

​Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах

31 июля, 2019 09:39

https://report.az/storage/news/15a5425814353e851bd85fb22464d6f0/34ffe08b-d2e6-475a-bb42-7d987d22b281_292.jpg Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, передает Report со ссылкой на афганские СМИ. Взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат. Среди 34 погибших есть женщины и дети.

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