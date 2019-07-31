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В Афганистане в результате взрыва погибли более 30 человек

В Афганистане в результате взрыва погибли более 30 человек
​Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах

Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат. 

Среди 34 погибших есть женщины и дети.

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