В Афганистане в результате взрыва погибли более 30 человек

Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.
Взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат.
Среди 34 погибших есть женщины и дети.
Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.
Взрыв произошел на автомагистрали Кандагар-Герат.
Среди 34 погибших есть женщины и дети.
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Cəfər AğadadaşovАвтор новости