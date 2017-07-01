В Афганистане в результате взрыва заложенной ИГИЛ бомбы погибли семь человек

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате взрыва бомбы, заложенной террористами ИГИЛ у обочины дороги, погибли семь и пострадали не менее пяти мирных жителей.
Как сообщает Report со ссылкой на pajhwok.com, инцидент произошел на дороге в районе Бадар-Дары в полночь, 1 июля.
Раненые были эвакуированы в больницу в Ганихель. Среди жертв нет ни женщин, ни детей, передают местные власти.
Сотрудники службы безопасности региона сообщают, что погибли две женщины и два ребенка.
Власти обвинили в организации взрыва террористическую группировку ИГИЛ.
News DepartmentАвтор новости
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