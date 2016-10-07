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    В Афганистане в операции против ИГ погиб первый военнослужащий из США

    Адам Томас был убит во вторник в афганской провинции Нангархар

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сержант ВС США стал первым американцем, погибшим в Афганистане в операции против террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Штаб-сержант сухопутных сил Адам Томас был убит во вторник в афганской провинции Нангархар. Сержант Томас стал первым военным, погибшим в Афганистане (в операции) противИГ", — сказал подтвердил в четверг представитель Пентагона Питер Кук на брифинге в Пентагоне.

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