В Афганистане в операции против ИГ погиб первый военнослужащий из США

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сержант ВС США стал первым американцем, погибшим в Афганистане в операции против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Штаб-сержант сухопутных сил Адам Томас был убит во вторник в афганской провинции Нангархар. Сержант Томас стал первым военным, погибшим в Афганистане (в операции) противИГ", — сказал подтвердил в четверг представитель Пентагона Питер Кук на брифинге в Пентагоне.