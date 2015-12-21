В Афганистане в ходе операций ликвидированы 40 боевиков

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за последние сутки уничтожили более 40 боевиков в ходе операций в ряде провинций страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны страны.

"Армия, полиция и сотрудники разведывательной службы Афганистана за последние сутки провели операции по зачистке территорий в провинциях Кунар, Газни, Забуль, Бадахшан, Кундуз, Фарьяб, Гильменд и Фарах и ликвидировали 43 боевика, ранили несколько и задержали девять террористов", - говорится в заявлении министерства.

Силовики также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы, обезвредили 12 дорожных мин.