 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане убиты 66 боевиков

    В результате столкновения с боевиками погибли по меньшей мере шесть военных

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 66 боевиков в ходе операции по борьбе с терроризмом, проводимой в ряде провинций страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, примерно половина убитых боевиков относятся к террористической группировке "Исламское государство".

    Также в ходе операции ранения получили 23 боевика, 11 человек задержаны.

    Сообщается, что в результате столкновения с боевиками погибли по меньшей мере шесть военных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi