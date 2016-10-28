В Афганистане убиты 66 боевиков

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 66 боевиков в ходе операции по борьбе с терроризмом, проводимой в ряде провинций страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, примерно половина убитых боевиков относятся к террористической группировке "Исламское государство".

Также в ходе операции ранения получили 23 боевика, 11 человек задержаны.

Сообщается, что в результате столкновения с боевиками погибли по меньшей мере шесть военных.