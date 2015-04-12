В Афганистане убито 19 боевиков "Талибана"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы за сутки в ходе спецопераций вооруженных сил Афганистана, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел страны.

"Операции проводились в провинциях Нангархар, Тахар, Кундуз, Фарьяб, Сари-Пуль, Йовзян, Кандагар, Забуль, Пактика, Герат и Гильменд, в результате чего были убиты 19 вооруженных членов группировки "Талибан", еще 20 боевиков получили ранения. Десять человек были арестованы национальными силами безопасности Афганистана", - говорится в сообщении МВД.

Информация о погибших среди военнослужащих афганской армии не поступала, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным МВД Афганистана, военным также удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое вооружение, принадлежащее талибам. За этот же период сотрудникам афганской полиции удалось разминировать пять самодельных взрывных устройств.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.