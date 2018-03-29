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    В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа

    Столкновения правительственных сил Афганистана с боевиками произошли в ходе полицейской операции в районе Гозар города Герат

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Один из полевых командиров Талибана Мулла Мустафа убит в результате столкновения боевиков с силами безопасности накануне вечером, передает Report со ссылкой на Tolo News.

    Столкновения правительственных сил Афганистана с боевиками произошли в ходе полицейской операции в районе Гозар города Герат.

    Как сообщает местная полиция, командир Мулла Мустафа принимал участие в нападениях боевиков на город Герат, в частности, на южные районы. На месте нападения было обнаружено оружие.

    В ходе операции был также убит телохранитель командира.

    Талибан пока не подтвердил гибель Муллы Мустафы.

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