В Афганистане убит полевой командир талибов Мулла Мустафа

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Один из полевых командиров Талибана Мулла Мустафа убит в результате столкновения боевиков с силами безопасности накануне вечером, передает Report со ссылкой на Tolo News.
Столкновения правительственных сил Афганистана с боевиками произошли в ходе полицейской операции в районе Гозар города Герат.
Как сообщает местная полиция, командир Мулла Мустафа принимал участие в нападениях боевиков на город Герат, в частности, на южные районы. На месте нападения было обнаружено оружие.
В ходе операции был также убит телохранитель командира.
Талибан пока не подтвердил гибель Муллы Мустафы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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