В Афганистане талибы заняли часть провинции Фарьяб

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения «Талибан» заняли район Бильчираг в афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом информирует TOLOnews со ссылкой на источники.

На данный момент ничего неизвестно о местонахождении около 100 афганских военнослужащих.

Ранее стало известно, что в Афганистане в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан погибли по меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности.