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    В Афганистане талибы заняли часть провинции Фарьяб

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения «Талибан» заняли район Бильчираг в афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны.

    Как передает Report, об этом информирует TOLOnews со ссылкой на источники.

    На данный момент ничего неизвестно о местонахождении около 100 афганских военнослужащих.

    Ранее стало известно, что в Афганистане в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан погибли по меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности.

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