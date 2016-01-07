В Афганистане создано спецподразделение для борьбы с ИГ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Афганистана сообщило о формировании новых сил специального назначения для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" и ее сторонниками.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Масум Станикзай отметил, что работа нового спецотряда главным образом будет нацелена на борьбу с повстанческими действиями сторонников радикальной группировки на востоке страны.

Согласно информации, в последнее время отмечается рост активности приверженцев ИГ, которые пытаются создать региональную базу провинции Нангархар на востоке Афганистана.